РБКНабиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолтаРоссия имеет все необходимые ресурсы, угрозы дефолта для страны нет, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов на заседании Государственной думы.РБК"У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит", - подчеркнула Набиуллина.Комсомольская правдаСогласно данным Минфина РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам - $38,97 млрд.ТАССВ то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для реального дефолта России нет, поскольку у страны есть средства для оплаты долгов.РБКЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаДума ТВDaily MoscowМой БрянскРБКПятый каналМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейДеловое.ТВPiter.tvРЕН ТВРБКREGNUMФАНRB НовостиiReactorРЕН ТВРегионы РоссииPravda.RuRZN.infoИглинские вести9111.ruТК ЗвездаВятка-На-СетиПроТуймазыАМИТЕЛЭксперт Северо-ЗападLife.ruСеверпостПодробнее о событииНабиуллина исключила возможность дефолта в РоссииURA.Ru04:26Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолта в РоссииТелеканал 360°04:48Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолтаРБК04:44Набиуллина заверила, что Россия имеет достаточно ресурсов для избежания дефолтаКоммерсантъ04:59Набиуллина заявила, что дефолт России не грозитТАСС04:23Эльвира Набиуллина: никакой дефолт России не грозитПРАЙМ04:13Глава ЦБ Набиуллина: России не грозит дефолт, она обладает всеми необходимыми ресурсамиРИА Новости04:09Показать ещёОценить1,2KПоделиться