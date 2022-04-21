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Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолта

Россия имеет все необходимые ресурсы, угрозы дефолта для страны нет, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов на заседании Государственной думы.
РБК
"У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит", - подчеркнула Набиуллина.
Комсомольская правда
Согласно данным Минфина РФ, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам - $38,97 млрд.
ТАСС
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для реального дефолта России нет, поскольку у страны есть средства для оплаты долгов.
РБК

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