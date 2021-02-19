Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки.

РИА Новости 19:03