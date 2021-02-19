Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
Снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила РИА Новости председатель Банка России Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже "съело" весь эффект от снижения ставки.
РИА Новости19:03
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