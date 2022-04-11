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Набиуллина заявила о достаточном объеме резервов России в золоте и юанях

Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях.
МИР 24
В целом за 2021 год величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте выросла на $24,9 млрд.
ТАСС
По данным регулятора, в марте международные резервы РФ снизились на 1,74%, до 606,409 миллиарда долларов.
Телеканал 360°
«Подводя итог первых месяцев работы в новых условиях, можно сказать, что нам удалось обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы в крайне агрессивной внешней среде», — подчеркнули в ЦБ.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Набиуллина назвала достаточным объем резервов ЦБ в золоте и юанях
Российская газета09:36
Набиуллина сообщила, что Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях
ТАСС10:05
Набиуллина заявила, что Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях
Комсомольская правда10:03
Набиуллина: РФ имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях
Аргументы и Факты10:24
Глава ЦБ РФ Набиуллина: Россия сформировала достаточный объем резервов в золоте и юанях
Телеканал 360°09:35
Глава ЦБ Набиуллина: Россия имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях
RT на русском09:33
Набиуллина: РФ имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях
Газета.Ru09:14

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