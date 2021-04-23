Напомним, ЦБ считает, что программу льготной ипотеки по ставке 6,5% можно продлить для тех регионов, где льготная ипотека не привела к предпосылкам к созданию «пузыря» на рынке жилья. Ранее сегодня ЦБ повысил ключевую ставку с 4,5% до 5% годовых.

Эльвира Набиуллина российский политик И здесь, конечно, нужно нормализовать темпы роста ипотеки, и прежде всего смотреть на доступность жилья, на то, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг. И, конечно, банки должны учитывать все эти риски, связанные с такими кредитами. РИА Новости