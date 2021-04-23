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Набиуллина заявила о признаках перегрева рынка ипотеки

Напомним, ЦБ считает, что программу льготной ипотеки по ставке 6,5% можно продлить для тех регионов, где льготная ипотека не привела к предпосылкам к созданию «пузыря» на рынке жилья. Ранее сегодня ЦБ повысил ключевую ставку с 4,5% до 5% годовых.В источнике
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Эльвира Набиуллинароссийский политик
И здесь, конечно, нужно нормализовать темпы роста ипотеки, и прежде всего смотреть на доступность жилья, на то, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг. И, конечно, банки должны учитывать все эти риски, связанные с такими кредитами.РИА Новости

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