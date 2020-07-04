В июне на приготовление традиционного летнего супа — окрошки — россиянам приходилось тратить 459 рублей, что на 6% выше прошлогодней стоимости аналогичного набора продуктов. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Набор продуктов для приготовления окрошки в российской столице за год стал дороже на 14%. Сейчас такой набор москвичу обойдется в 799 рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Набор для окрошки в столице подорожал за год на 14%

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