Экономика
Московский КомсомолецНабор для окрошки в столице подорожал за год на 14%
Набор продуктов для приготовления окрошки в российской столице за год стал дороже на 14%. Сейчас такой набор москвичу обойдется в 799 рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
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В июне на приготовление традиционного летнего супа — окрошки — россиянам приходилось тратить 459 рублей, что на 6% выше прошлогодней стоимости аналогичного набора продуктов. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известия02 июля в 17:01
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