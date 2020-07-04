Экономика
РИАМОНабор для приготовления окрошки в России подорожал за год на 6%
В прошедшем июне на приготовление окрошки жители России тратили 459 рублей, это на 6% выше, чем стоимость такого же набора продуктов в 2019 году, пишет газета «Известия». Компания «Платформа ОФД» изучила 40 миллионов чеков в сутки, которые поступили от более 900 тысяч онлайн-касс по России.
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В июне на приготовление традиционного летнего супа — окрошки — россиянам приходилось тратить 459 рублей, что на 6% выше прошлогодней стоимости аналогичного набора продуктов. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».Известия02 июля в 17:01
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