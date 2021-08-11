РЕН ТВНа борту разбившегося на Камчатке вертолета было 16 человекНа Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами.ВесьмаПо предварительным данным, в результате крушения могли погибнуть восемь человек.Lenta.ruПо имеющимся данным, вертолет лежит примерно в 800 метрах от берега на глубине 135 метров.ТАССПо факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Piter.tvЧитать далееСвернутьНТВНТВТелеканал Санкт-ПетербургPiter.tvLife.ruSmotrim.ruТВ ЦентрКомсомольская правда78.ruРИА Сахалин-КурилыФАНТК ЗвездаРЕН ТВПятый каналRT на русскомПетербургский дневникКоммерсантъИзвестияРБКРИА НовостиВечерняя МоскваТелеканал RTVIДождьМИР 24КП - ВладивостокГородовойВместе-РФ47channel.ruПсковское агентство информацииЦарьградФорпост Северо-ЗападНурлат-информГазета.RuIt`s My CityРЕН ТВИнфо24Радио Комсомольская правдаNewia.ruDixiNewsVSE42.RUИА КамчаткаStarHit.ru78.ruТелеканал RTVIRT на русскомe1.ruКурьер. Среда. БердскRZN.infoПодробнее о событииRT опубликовал первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на КамчаткеРИА Новостивчера в 01:30Что известно о крушении вертолёта с туристами на КамчаткеRT на русскомвчера в 05:08Что случилось этой ночью: четверг, 12 августаИнтерфаксвчера в 00:30МЧС распространило фото с места крушения вертолета на КамчаткеКам 24вчера в 00:55У прибывших на Курильское озеро водолазов нет снаряжения для погружения на большие глубиныКамчатка-Информвчера в 23:42Оборудование водолазов, работающих на месте крушения Ми-8, позволяет спуститься на глубину до 20 метровИА Камчаткавчера в 23:49Источник: шансов найти живыми восемь человек из вертолета на Камчатке практически нетТАССвчера в 00:48Показать ещёОценить884Поделиться