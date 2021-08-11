Поединок Эррола Спенса и Мэнни Пакьяо не состоится

Непобежденный американский боксер, чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс не сможет провести поединок против бывшего чемпиона мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо по медицинским показаниям.