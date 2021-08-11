Будьте в Плюсе

На борту разбившегося на Камчатке вертолета было 16 человек

На Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами.
Весьма
По предварительным данным, в результате крушения могли погибнуть восемь человек.
Lenta.ru
По имеющимся данным, вертолет лежит примерно в 800 метрах от берега на глубине 135 метров.
ТАСС
По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Piter.tv

Подробнее о событии

RT опубликовал первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
РИА Новостивчера в 01:30
Что известно о крушении вертолёта с туристами на Камчатке
RT на русскомвчера в 05:08
Что случилось этой ночью: четверг, 12 августа
Интерфаксвчера в 00:30
МЧС распространило фото с места крушения вертолета на Камчатке
Кам 24вчера в 00:55
У прибывших на Курильское озеро водолазов нет снаряжения для погружения на большие глубины
Камчатка-Информвчера в 23:42
Оборудование водолазов, работающих на месте крушения Ми-8, позволяет спуститься на глубину до 20 метров
ИА Камчаткавчера в 23:49
Источник: шансов найти живыми восемь человек из вертолета на Камчатке практически нет
ТАССвчера в 00:48

Интересное

Агент Евгеньева и Грулёва опроверг информацию о подписном бонусе в контрактах игроков

Представитель футболистов московского «Динамо» Романа Евгеньева и Вячеслава Грулёва, Павел Андреев, прокомментировал ход переговоров с клубом по поводу продления соглашений.
Евро-футбол.рувчера в 14:49

Disney обокрал Скарлетт Йоханcсон

В судебном заявлении говорится: «Disney намеренно склонила Marvel к нарушению соглашения без каких-либо оснований, чтобы помешать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать преимущества своей сделки с Marvel».
БК5510 августа в 01:06