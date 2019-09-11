Экономика
ИнтерфаксНабсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил прекращение участия в уставном капитале "дочерней" "АЛРОСА-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, поддержав предложение руководства компании, говорится в сообщении "АЛРОСА". Решение поддержали 13 членов набсовета "АЛРОСА".
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Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Газета.Ru 04:06
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Футбол
Селадес стал новым главным тренером «Валенсии»
Бомбардир.ру 12:17
Авто
В компании Tesla придумали дворники заново
Журнал Авто.ру 10:36
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Авто
Почему на премьеру Nissan Juke во Франкфурте никто не пришел
Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в 2019 году, и Nissan является одним из них, несмотря на запуск новой модели в Европе, который оправдал бы оплату стенда на мероприятии.
SpeedMe вчера в 13:38
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru вчера в 08:38
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Экономика
Минфин: россияне смогут управлять добровольными пенсионными взносами
Предполагается добровольное присоединении к ГПП.
РИА Новости 06:48
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика
Названа возможная причина отставки Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за разногласий по Ирану.
Lenta.ru 12:12
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Гаджеты
Презентован новый смартфон Oppo A9
Емкость аккумулятора смартфона составила 5 000 миллиампер-часов. На рынок девайс выйдет 16 сентября. Его стоимость пока не называется.
RuNews24.ru 08:00
Политика
Рада приняла постановление о непризнании местных выборов в Крыму
Депутаты Верховной рады поддержали проект постановления о непризнании Украиной местных выборов в Крыму.
ТАСС 11:16
Политика
Группа депутатов Мосгордумы нового созыва потребовала отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
Депутаты фракций "Яблоко" и "Справедливая Россия" в Мосгордуме пока рассматривают вопрос, подписывать ли эту петицию, - утверждает в своем блоге политик Алексей Навальный.
Эхо Москвы 12:00
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Происшествия
Участника схода граждан в Улан-Удэ Баирова арестовали на пять суток
В Улан-Удэ назначены пять суток ареста задержанному общественнику Дмитрию Баирову.
Росбалт 10:10
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Общество
Британцы запасаются едой и лекарствами в преддверии Brexit
Согласно результатам опроса компании Kantar, еду и лекарства «на чёрный день» закупили 9% британцев.
News.ru 10:48
Происшествия
Убит в уличной драке узбекский боец ММА
Боец смешанного стиля (MMA) из Узбекистана Муслимбек Омонов умер, после участия в уличной драке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40