Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксНабсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

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Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил прекращение участия в уставном капитале "дочерней" "АЛРОСА-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, поддержав предложение руководства компании, говорится в сообщении "АЛРОСА". Решение поддержали 13 членов набсовета "АЛРОСА".
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Наблюдательный совет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию дочерней компании

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Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

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Набсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»

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Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию дочерней компании «АЛРОСА-Нюрба»

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Набсовет «АЛРОСА» одобрил добровольную ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

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Набсовет «АЛРОСА» одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:58, Вашингтон
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