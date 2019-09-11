Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил прекращение участия в уставном капитале "дочерней" "АЛРОСА-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, поддержав предложение руководства компании, говорится в сообщении "АЛРОСА". Решение поддержали 13 членов набсовета "АЛРОСА".

Спорт Жильбер выиграл 17-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачете В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), который на 2 минуты 24 секунды опережает вышедшего на второе место колумбийца Наиро Кинтану (Movistar), испанец Алехандро Вальверде занимает третье место (+2 минуты 48 секунд).

Политика Трамп отправил Болтона в отставку Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Авто На Украине найдена «Таврия» с пробегом 16 км Несмотря на возраст пробег машины составляет всего 16 километров, а её кузов и салон находятся практически в первозданном состоянии.

Гаджеты Apple представила новый iPhone 11 с двойной камерой Сегодня во время своей ежегодной презентации компания Apple представила новый смартфон iPhone 11.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Гаджеты Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей Технический арт-директор компании The Coalition, ведущей разработку игры Gears 5, в интервью упомянул технологию трассировки лучей.

Политика «Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.

Политика Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Происшествия Башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули не от пожара 11 сентября 2001 г. боевики "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили в небе над США 4 пассажирских самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра, Пентагон и, предположительно, Белый дом.

Происшествия Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории 18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Происшествия Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.

Происшествия Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL «Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.

Политика Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме захотел отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в балтийскую республику на работу.

Политика Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.