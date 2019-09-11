Экономика
ИнтерфаксНабсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил прекращение участия в уставном капитале "дочерней" "АЛРОСА-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, поддержав предложение руководства компании, говорится в сообщении "АЛРОСА". Решение поддержали 13 членов набсовета "АЛРОСА".
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В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), который на 2 минуты 24 секунды опережает вышедшего на второе место колумбийца Наиро Кинтану (Movistar), испанец Алехандро Вальверде занимает третье место (+2 минуты 48 секунд).
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Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
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Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
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За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
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18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
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Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
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Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме захотел отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в балтийскую республику на работу.
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Зеленский одобрил закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщается на сайте Верховной рады.
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