Экономика

ПРАЙМПРАЙМНабсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»

Наблюдательный совет АК "Алроса" на заочном голосовании 10 сентября одобрил прекращение участия в уставном капитале ПАО "Алроса-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, говорится в сообщении алмазодобытчика.
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Наблюдательный совет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию дочерней компании

ТАСС12:14

Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Интерфакс12:13

Набсовет «АЛРОСА» одобрил добровольную ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Финмаркет11:38

Набсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»

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Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию дочерней компании «АЛРОСА-Нюрба»

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Набсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе

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Набсовет «АЛРОСА» одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

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