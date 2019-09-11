Экономика
ПРАЙМНабсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»
Наблюдательный совет АК "Алроса" на заочном голосовании 10 сентября одобрил прекращение участия в уставном капитале ПАО "Алроса-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, говорится в сообщении алмазодобытчика.
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Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Телепрограмма 03:52
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Наука
Электрический угорь оказался тремя разными видами рыб
Оказалось, что известная ранее рыба является тремя разными видами. Электрический угорь был открыт около 250 лет назад.
OAnews 21:01
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Футбол
Мбаппе пропустит матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».
Sport24.ru 21:38
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Технологии
Созданы новые термометки для контроля качества замороженной рыбы
Российские ученые создали наклейки с особым химическим составом - термометки, которые позволяют контролировать качество замороженной рыбы.
ТАСС 04:36
Армия и оружие
AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного
По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).
ТАСС 16:36
Происшествия
В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ
Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
РБК 17:57
Происшествия
В Узбекистане чемпион страны по кикбоксингу погиб в уличной драке
Аргументы и Факты 14:19
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Футбол
Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.
Спорт-Экспресс 16:33
Авто
В компании Tesla придумали дворники заново
Журнал Авто.ру 10:36
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Происшествия
Прокуратура допросила экс-юриста Трампа по делу Trump Organization
Сотрудники прокуратуры американского штата Нью-Йорк в августе допросили бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего заключение, по делу компании Trump Organization.
REGNUM 22:23
Общество
Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами
Еще несколько лет назад пользователи соцсети массово загружали на эту платформу нелегальные копии музыки, фильмов, сериалов и книг.
Ведомости 17:24
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие
Сирия: Джихадисты готовили провокации в Хан-Шейхуне
Новостной фронт 15:30
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru 21:35
Происшествия
Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП
Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.
РИА Новости 20:44
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета вчера в 02:03
Политика
МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев
Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
ТАСС 08:38