Экономика

REGNUMREGNUMНабсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе

Наблюдательный совет компании АЛРОСА заочно одобрил 10 сентября прекращение участия в уставном капитале «дочки» «АЛРОСА-Нюрба» путём добровольной её ликвидации, передаёт корреспондент ИА REGNUM. За решение о ликвидации проголосовали 13 человек.
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Наблюдательный совет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию дочерней компании

ТАСС12:14

Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Интерфакс12:13

Набсовет «АЛРОСА» одобрил добровольную ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Финмаркет11:38

Набсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»

ПРАЙМ11:57

Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию дочерней компании «АЛРОСА-Нюрба»

News.ru11:59

Набсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе

REGNUM20:33

Набсовет «АЛРОСА» одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Finam.Ru11:30
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