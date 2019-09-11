Экономика
ПРАЙМНабсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»
Наблюдательный совет АК "Алроса" на заочном голосовании 10 сентября одобрил прекращение участия в уставном капитале ПАО "Алроса-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, говорится в сообщении алмазодобытчика.
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Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика
Медведев заявил о недостаточном развитии экономики России
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News.ru вчера в 05:40
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Авто
Названы сроки появления нового Skoda Rapid в России
О появлении Skoda Rapid нового поколения журналистам рассказал руководитель российского представительства бренда Ян Прохазка -- модель поступит в продажу в 2020 году.
Motor 03:06
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия вчера в 09:55
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
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Происшествия
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Дефицит внуков приведет к старению россиян
За последние 100 лет бабушки столкнулись с «дефицитом внуков». Их число в среднем сократилось в 6,7 раза.
Телеканал 360° 02:57
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
В США прошли памятные мероприятия по случаю годовщины 11 сентября
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Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Авто
В компании Tesla придумали дворники заново
Конструкторы американской автомобильного концерна Tesla разработали совершенно новые дворники, не имеющие жёсткого крепления.
Car.ru 02:11
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".
Газета.Ru 02:42
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Третья строчка в списке богатейших россиян досталась совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову с $21,2 млрд.
Газета.Ru 01:55
Здоровье
7 ежедневных привычек, которые делают жизнь длиннее
Специалисты советуют включить в этот список такие привычки, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.
MedikForum.ru 10 сентября в 22:30
Происшествия
Три человека погибли на пожаре в Волгограде
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Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Политика
Порошенко отреагировал на роспуск ЦИК Украины
Бывший украинский президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко высказался по поводу информации о роспуске ЦИК Украины.
Газета.Ru 02:15
Происшествия
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Хоккей
«Торпедо» победило ЦСКА, забив за три секунды до окончания овертайма
Нижегородское «Торпедо» на домашней арене обыграло московский ЦСКА во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, матч закончился в овертайме со счётом 2:1. Подопечные Игоря Никитина открыли счёт на 15-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко.
Чемпионат вчера в 14:29
Игры
Новый трейлер Rune 2 назвал точную дату выхода игры
Игромания.ру 03:30
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
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В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32