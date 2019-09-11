Экономика
ПРАЙМНабсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»
Наблюдательный совет АК "Алроса" на заочном голосовании 10 сентября одобрил прекращение участия в уставном капитале ПАО "Алроса-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, говорится в сообщении алмазодобытчика.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер, которого тайно привезли в клинику в Париже, находится в сознании.
Российская газета 06:22
Политика
Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности.
RT на русском 12:17
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Футбол
Госдума не разрешила продажу пива на стадионах
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отклонил законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах.
Soccer.ru 13:06
Политика
Премьер Японии принял отставку правительства в полном составе
Как отмечается, премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов кабинет министров.
Московский Комсомолец вчера в 23:25
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Единоборства
Ковингтон: не впечатлён Хабибом. Я бы его нокаутировал
Если бы Хабиб дрался с таким борцом, как я, то он был бы повержен и отправлен в нокаут.
Чемпионат 11:30
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Авто
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 14:10
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Политика
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним.
РИА Новости 07:23
Политика
Российские студенты смогут дольше оставаться в Великобритании после учебы
Впредь иностранные студенты смогут оставаться и работать в Британии по студенческой визе в течение двух лет после завершения обучения в университете.
РБК 10:22
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Общество
Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей
Самое дорогое предложение оценили в 400 тысяч. 10 сентября компания Apple представила три новых смартфона: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Lenta.ru 11:29
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Политика
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Шоу-бизнес
Леонид Якубович вернулся с отпуска и передвигается в инвалидном кресле
Газета Кемерова 12:02
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости 12:39
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Политика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Общество
В России с начала года собрали более 360 млн рублей курортного сбора
С начала года в трех регионах — Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях — было собрано 361 млн рублей курортного сбора.
Росбалт 11:48
Общество
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.
РИА Новости 12:54