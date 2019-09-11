Экономика

ПРАЙМПРАЙМНабсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»

2 фото
Наблюдательный совет АК "Алроса" на заочном голосовании 10 сентября одобрил прекращение участия в уставном капитале ПАО "Алроса-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, говорится в сообщении алмазодобытчика.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Наблюдательный совет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию дочерней компании

ТАСС12:14

Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Интерфакс12:13

Набсовет «АЛРОСА» одобрил добровольную ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Финмаркет11:38

Набсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»

ПРАЙМ11:57

Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию дочерней компании «АЛРОСА-Нюрба»

News.ru11:59

Набсовет «АЛРОСА» одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Finam.Ru11:30

Набсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе

REGNUM20:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 20:44, Вашингтон
Происшествия

В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября

Москва 24 04:32
Происшествия

Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Космос

День 12 сентября в истории

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета 18:00
Авто

На Украине найдена «Таврия» с пробегом 16 км

Несмотря на возраст пробег машины составляет всего 16 километров, а её кузов и салон находятся практически в первозданном состоянии.
Daily-Motor.Ru 11:05
Гаджеты

В России появился новый бренд дешевых телевизоров

Газета DAILY 16:52
Общество

Беглов пообещал увеличить туристический поток в Петербург

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует увеличить поток туристов в город в 1,5 раза.
АБН 15:49
Здоровье

Врач рассказала о первом признаке болезни легких

Журналист «Вечерней Москвы» пообщалась с пульмонологом Мариной Яковлевой и узнала, какие заболевания легких встречаются чаще всего и есть ли средства профилактики.
Вечерняя Москва 09:21
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 12:39
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Политика

Глава «Газпрома» назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия согласна продлить действие существующего контракта на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну.
Государственные Вести вчера в 01:19
Общество

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00
Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Армия и оружие

В Британии назвали самое грозное оружие России

Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.
Газета.Ru 19:25
Происшествия

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32
Политика

Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Экономика

Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы

Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).
Глас Народа 16:23
Политика

Захарова напомнила о фейковых заявлениях Болтона о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
ФАН 05:48
Космос

В России соберут робота для открытого космоса

В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Наука

Немцы разработали аэротакси с центробежными вентиляторами

Немецкий стартап Jetcopter разработал проект одноименного аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой, в котором для создания подъемной силы будут использоваться центробежные вентиляторы с поворотными соплами.
N+1 07:17
Здоровье

Названы продукты, из-за которых старение наступает быстрее

В Швеции было проведено исследование, которое показало, что питье большого количества молока (больше трех в день) увеличивало для людей после 50-ти риск деградация костей и переломов.
MedikForum.ru 20:00
Армия и оружие

В СК раскрыли причастность офицера ВСУ к еще одному преступлению

В Следственном комитете (СК) России установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к еще одному преступлению.
Известия 05:33
Происшествия

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

РИА Новости 15:34
Происшествия

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия 12:42
Политика

Россия согласовала с Кубой совместные проекты в области промышленности

Представители России и Кубы согласовали в среду реализацию совместных программ в ряде отраслей промышленности.
RT на русском 20:36
Экономика

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия 18:34
Происшествия

На Пхукете утонул российский турист

РИА Новости 14:05
Происшествия

Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте

Газета.Ru 12:10
Происшествия

Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное