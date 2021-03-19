Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 56% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

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С чего всё началось Сбер выплатит в бюджет 211,2 млрд. рублей из дивидендов Если годовое общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов, половина этой суммы (211,2 млрд рублей) пойдет в бюджет страны – в Фонд национального благосостояния. Город55.ру 10:23