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ТАСС

Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в объеме 56% от прибыли

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 56% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.В источнике
С чего всё началось

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Если годовое общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов, половина этой суммы (211,2 млрд рублей) пойдет в бюджет страны – в Фонд национального благосостояния.
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