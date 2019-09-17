Всего за восемь месяцев этого года Грузию посетили 6,216 миллионов человек. Сокращение доходов в данной сфере наблюдается два месяца подряд – в июле цифра составила 13,3%, что эквивалентно $57,8 млн.

Нацбанк Грузии подсчитал убытки в туристической сфере за август

Политика В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера» Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Происшествия В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Политика В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана, который отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы провести обряд.

Происшествия В Мурманске задержан руководитель пароходства Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.

Армия и оружие Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США «Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева запела к дню рождения мужа Лера Кудрявцева преподнесла своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову, творческий подарок к 32-му дню рождения.

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Происшествия Подлежащий сносу деревянный дом горит в центре Томска Сообщение о возгорании в двухэтажном расселенном деревянном доме поступило в пожарно-спасательную службу в 18:12 пятницы.

Кино «Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.

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