Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняНацбанк Грузии подсчитал убытки в туристической сфере за август

Всего за восемь месяцев этого года Грузию посетили 6,216 миллионов человек. Сокращение доходов в данной сфере наблюдается два месяца подряд – в июле цифра составила 13,3%, что эквивалентно $57,8 млн.
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Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ

Интерфакс18 сентября в 03:00

Подсчитано число российских туристов в Грузии

Известиявчера в 17:25

Названо число российских туристов в Грузии за лето

Газета.Ruвчера в 15:28

В Грузии подсчитали число туристов из России

РЕН ТВвчера в 15:08

Доход Грузии от туризма в августе снизился на 10,6%

Коммерсантъ00:23

Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян

Российская газета17 сентября в 15:19

Турпоток из России в Грузию продолжает падать

RATA-news17 сентября в 03:50
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Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 18 сентября в 14:18
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС 06:34
Происшествия

В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи

В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Политика

В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана

Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана, который отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы провести обряд.
РБК 07:24
Происшествия

В Мурманске задержан руководитель пароходства

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM 18 сентября в 07:21
Армия и оружие

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева запела к дню рождения мужа

Лера Кудрявцева преподнесла своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову, творческий подарок к 32-му дню рождения.
ИА InterMedia 05:35
Игры

Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5

Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Происшествия

Подлежащий сносу деревянный дом горит в центре Томска

Сообщение о возгорании в двухэтажном расселенном деревянном доме поступило в пожарно-спасательную службу в 18:12 пятницы.
vtomske.ru 07:44
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Дни.ру вчера в 06:28
Кино

«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром

Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
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Технологии

Компьютеры «Эльбрус» появятся в учебных классах

В Вологде появился учебный класс, оборудованный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С».
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Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
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Отец облитых горячим маслом детей в Турции рассказал об инциденте

Lenta.ru 08:14
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В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Белгородские новости 04:44
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
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В Курганской области задержали экс-главу Кетовского района

ТАСС 04:52
Политика

Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
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Происшествия

В Москве у бизнесмена украли из карманов брюк миллион рублей

"Оперативники выяснили, что на парковке на улице Краснопрудной двое неизвестных тайно похитили из кармана надетых на потерпевшем брюк миллион рублей и скрылись", — заявили в управлении.
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В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
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Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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ЦБ отмечает рост долговой нагрузки россиян

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ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе

Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
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Авто

Новый кроссовер Mitsubishi получил странный дизайн

Японский автомобильный бренд раскрыл особенности нового паркетника. Он будет официально представлен в октябре на домашнем автосалоне.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:42
Кино

«Яндекс» назвал самые популярные сцены из «Друзей»

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