Экономика
Экономика сегодняНацбанк Грузии подсчитал убытки в туристической сфере за август
Всего за восемь месяцев этого года Грузию посетили 6,216 миллионов человек. Сокращение доходов в данной сфере наблюдается два месяца подряд – в июле цифра составила 13,3%, что эквивалентно $57,8 млн.
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Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ
Интерфакс18 сентября в 03:00
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
Российская газета17 сентября в 15:19
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:34, Вашингтон
Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 18 сентября в 14:18
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия
В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи
В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Политика
В Кремле заявили о непричастности к задержанию шамана
Кремль не имеет никакого отношения к задержанию шамана, который отправился пешком в Москву из Якутии, чтобы провести обряд.
РБК 07:24
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM 18 сентября в 07:21
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
РБК 06:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева запела к дню рождения мужа
Лера Кудрявцева преподнесла своему мужу, хоккеисту Игорю Макарову, творческий подарок к 32-му дню рождения.
ИА InterMedia 05:35
Игры
Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5
Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
Astera вчера в 15:38
Происшествия
Подлежащий сносу деревянный дом горит в центре Томска
Сообщение о возгорании в двухэтажном расселенном деревянном доме поступило в пожарно-спасательную службу в 18:12 пятницы.
vtomske.ru 07:44
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Кино
«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром
Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Технологии
Компьютеры «Эльбрус» появятся в учебных классах
В Вологде появился учебный класс, оборудованный персональными компьютерами на базе отечественного микропроцессора «Эльбрус-8С».
3DNews 05:02
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru вчера в 10:03
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Происшествия
В Москве у бизнесмена украли из карманов брюк миллион рублей
"Оперативники выяснили, что на парковке на улице Краснопрудной двое неизвестных тайно похитили из кармана надетых на потерпевшем брюк миллион рублей и скрылись", — заявили в управлении.
РИА Новости 05:50
Политика
В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
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Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Финансы
ЦБ отмечает рост долговой нагрузки россиян
Банк России видит рост долговой нагрузки россиян, а также увеличение кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).
ТАСС вчера в 04:29
Политика
ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе
Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi получил странный дизайн
Японский автомобильный бренд раскрыл особенности нового паркетника. Он будет официально представлен в октябре на домашнем автосалоне.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:42
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из «Друзей»
Пользователей интересовали сцены, где девушка «выходит замуж», «танцует», «рассказывает про эрогенные зоны».
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