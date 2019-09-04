Финансы
Sputnik ГрузияНацбанк Грузии ужесточает монетарную политику
Национальный банк Грузии решил ужесточить монетарную политику в связи с обесцениванием курса лари, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7179 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
РИА Новости 05:33
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
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Армия и оружие
Посол США при ЕС заявил, что Вашингтон не против оборонных усилий Брюсселя
США ничего не имеют против оборонных усилий ЕС, если они не будут мешать НАТО и если страны ЕС будут закупать новые вооружения в Соединенных Штатах.
ТАСС 09:08
Армия и оружие
На Дунае пройдут совместные военные учения между Украиной и Румынией
В дельте реки Дунай, в районе Измаила и Тульчи (Румыния) начались совместные военные учения Риверин-2019 с участием вооруженных сил Украины и Румынии.
ИА Новороссия вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Здоровье
Более 200 врачей трудоустроились в Подмосковье за лето
В медорганизации Московской области только за лето 2019 года пришли работать 207 врачей, из них 181 – участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики, остальные – узкие специалисты.
Министерство здравоохранения МО 07:03
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Футбол
«Алания» сыграет с ЦСКА во Владикавказе
Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу.
ГТРК Алания 03:36
Происшествия
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Здоровье
Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Здоровье
Аксёнов предложил закрепить население Крыма и за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить население Крыма в том числе и за частными клиниками.
ИА Крыминформ 07:37
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником
Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости 08:44
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Политика
Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.
REGNUM 08:40
Политика
ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал в среду решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Интерфакс 09:34
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Раскрыта подготовка бойни в школе в годовщину Беслана
Теракт в школе Беслана произошел 1–3 сентября 2004 года.
Lenta.ru 08:47
Экономика
Киев вернул МВФ все кредиты за 2014 год
Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) кредиты, взятые по программе stand by в 2014 году.
Известия вчера в 13:41
Наука
У побережья Хоккайдо нашли новый вид китов
Ученые из японских университетов и Национального музея естественной истории США выяснили, что кит, который китобои острова Хоккайдо называли Kurotsuchikujira, на самом деле представляет собой новый вид китов рода плавунов.
Индикатор 05:07
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.
Известия 07:50
Общество
«ВКонтакте» отказалась считать Павла Дурова создателем базы данных соцсети
«ВКонтакте» уверяет, что Рогозов разработал базу данных 11 лет назад, являясь сотрудником компании.
Lenta.ru 09:07
Интернет
Firefox 69 начал блокировать отслеживание пользователей в Сети
Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 69.
News.ru 05:45
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Гаджеты
Назван мощнейший смартфон в мире. Он стоит 35 тысяч рублей
В России модель официально не продается, однако на AliExpress ее можно приобрести по цене от 35 тысяч рублей.
Российская газета 05:49
Единоборства
Назван гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой с Дастином Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе, российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов получит за бой против американца Дастина Порье более шести миллионов долларов.
МИР 24 09:55