Финансы

Sputnik ГрузияSputnik ГрузияНацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

Национальный банк Грузии решил ужесточить монетарную политику в связи с обесцениванием курса лари, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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