Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняНацбанк Грузии ужесточит монетарную политику

На 4 сентября курс составляет 2,9683 лари. Суммарно нацвалюта обесценилась на 6,4%. Регулятор подчеркнул готовность ужесточить монетарную политику до тех пор, пока давление со стороны обменного курса не снизится.
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Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 7% годовых впервые за полтора года

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Нацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон

Нацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
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