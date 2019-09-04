Финансы

РИА НовостиРИА НовостиНацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари

Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор. Лари ощутимо обесценился с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго.
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Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 7% годовых впервые за полтора года

ТАСС09:19

Нацбанк Грузии увеличил ставку рефинансирования

Вестник Кавказа06:02

Нацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

Москва 2408:18

Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари

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Sputnik Грузия08:26

Национальный банк Грузии повысил ставку рефинансирования до 7%

REGNUM08:22
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:15, Вашингтон

Нацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

GEORGIAinform08:09
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:15, Вашингтон
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Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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Госсекретарь США призвал ЕС отказаться от «Северного потока-2»

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