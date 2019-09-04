Финансы
РИА НовостиНацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари
Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор. Лари ощутимо обесценился с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:15, Вашингтон
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:15, Вашингтон
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Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент Британии
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Снимавший велогонку вертолет случайно нашел плантацию конопли
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РИА Новости 17:13
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USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
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Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
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Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
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Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
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Бывший руководитель Министерства обороны США Джеймс Мэттис назвал причины, по которым считает Пакистан самой опасной страной мира.
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Президент США Дональд Трамп продолжил в Twitter перепалку со СМИ, которые обвиняют его в подтасовке фактов относительно того, может ли ураган "Дориан" дойти до штата Алабама.
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Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
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Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
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Госсекретарь США призвал ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с будущим руководством ЕС призывал европейских партнеров отказаться от трубопровода «Северный поток-2».
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