Финансы
РИА НовостиНацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари
Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор. Лари ощутимо обесценился с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго.
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В Министерстве обороны подтвердили подтвердили информацию о том, что оба летчика штурмовика Су-25УБ, разбившегося на Ставрополье, погибли.
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Фигурант «дела 27 июля» Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
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Создан тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи
Достаточно простой тест для определения раковой опухоли по изменению цвета мочи разработан группой ученых Имперского колледжа Лондона (Великобритания) вместе с коллегами из Массачусетского технологического института (США).
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Минпромторг признал ошибку с фотографией моста на буклете ВЭФ-2019
Минпромторг признал ошибку в оформлении буклетов и сувениров к Восточному экономическому форуму 2019 года: на них вместо моста на остров Русский разместили фотографию вантового моста Рамы VIII в Бангкоке.
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Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
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Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
РБК 07:28
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На шахте в Донецке прогремел взрыв
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В Оренбурге возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК) заключенного Александра Белоусова, который отбывал наказание в колонии №4. Об этом сообщает «Комитет против пыток».
Дождь 10:10
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог оказаться в «Ювентусе», сообщает Calciomercato.
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Глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе.
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Народный артист России, актер и режиссер Сергей Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в российских кинотеатрах.
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Представили новый электрокар Porsche Taycan
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В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
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Омская область закупит новые автомобили «скорой» и школьные автобусы
В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
Известия 05:21
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Новак прокомментировал конфликт Роснефти и Транснефти
Глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер в письме к премьеру России Дмитрию Медведеву предложил создать институт независимых инспекторов для контроля качества нефти, которая поступает из трубопроводов Транснефти.
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