Финансы

РИА НовостиРИА НовостиНацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари

Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор. Лари ощутимо обесценился с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго.
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Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования до 7% годовых впервые за полтора года

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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон

Нацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

GEORGIAinform08:09
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
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