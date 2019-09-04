Финансы
РИА НовостиНацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари
Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор. Лари ощутимо обесценился с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго.
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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