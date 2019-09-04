Финансы

РИА НовостиРИА НовостиНацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари

Национальный банк Грузии ужесточает монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повышает ставку рефинансирования до 7% с 6,5% годовых, заявил регулятор. Лари ощутимо обесценился с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго.
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Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования на 50 б.п. - до 7%

Финмаркет06:56

Национальный банк Грузии повысил ставку рефинансирования до 7%

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Нацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

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Нацбанк Грузии ужесточит монетарную политику из-за обесценивания лари

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Sputnik Грузия08:26

Нацбанк Грузии увеличил ставку рефинансирования

Вестник Кавказа06:02
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон

Нацбанк Грузии ужесточает монетарную политику

GEORGIAinform08:09
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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В Москве бразильская туристка была госпитализирована в отделение реанимации из-за храпа мужа.
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Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
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Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, улетели в Петербург

Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Воронеже из-за проблем с шасси, вылетели в Санкт-Петербург другим бортом, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
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