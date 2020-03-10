Экономика
РБКНацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12%
«В рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 п.п.», — сказал Досаев.
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с чего всё началось
Национальный банк Казахстана увеличил базовую ставку с 9,25% до 12% из-за финансовой нестабильности на международных рынках, сообщается в заявлении регулятора.Вести.Ru02:06
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Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Финансы
На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты
"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Экономика
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили
О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений
В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Происшествия
На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
Автоспорт
«Формула-1» выступила с заявлением по коронавирусу
«Формула-1» применяет научный подход к вспышке коронавируса, чтобы реализовать все необходимые меры для минимизации риска и защиты персонала.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Футбол
Новый стадион «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил, что новая арена клуба сохранит в названии имя легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова.
Энергетика
Стоимость нефти не повлияет на цену бензина
Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Политика
Эксперты увидели в путинских поправках разрушение Конституции как единого механизма
Из-за предложенных Владимиром Путиным поправок Конституция перестанет действовать как единый и непротиворечивый правовой документ и механизм.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Финансы
Российские биржевые индексы открылись резким снижением
Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Происшествия
В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.
Политика
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Общество
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата
Общество
Умер актер Владимир Михайловский
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%
Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Политика
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.