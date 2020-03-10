Экономика

РБКРБКНацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12%

«В рамках своего мандата Национальный банк на внеочередном заседании принял решение с 10 марта повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 п.п.», — сказал Досаев.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Национальный банк Казахстана увеличил базовую ставку с 9,25% до 12% из-за финансовой нестабильности на международных рынках, сообщается в заявлении
 регулятора.
Вести.Ru02:06

Подробнее о событии

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12%

РБК03:00

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

Вести.Ru02:06

ЦБ Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

Московский Комсомолец00:09

Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 12%

Фергана00:37

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12%

REGNUM01:37

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых

ТАССвчера в 23:44

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% на фоне обвала мировых рынков

ПРАЙМвчера в 23:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Политика

Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
ТАСС вчера в 10:44
Финансы

На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты

"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 02:20
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
ТАСС 04:08
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» после двух удалений

В одном из центральных матче 21 тура чемпионата России «Ростов» в родных стенах одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2. При этом стоит отметить, что в матче арбитр удалил двух игроков «армейцев» и назначил три пенальти — два в ворота «красно-синих» и один в ворота ростовчан.
Свободная Пресса вчера в 09:11
Экономика

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Происшествия

На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень

На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
REGNUM 01:31
Армия и оружие

Саперы приступили к разминированию стратегической высоты в Сирии

ТВ Центр 02:57
Автоспорт

«Формула-1» выступила с заявлением по коронавирусу

«Формула-1» применяет научный подход к вспышке коронавируса, чтобы реализовать все необходимые меры для минимизации риска и защиты персонала.
Матч ТВ 02:57
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Футбол

Новый стадион «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил, что новая арена клуба сохранит в названии имя легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова.
Матч ТВ 01:50
Энергетика

Стоимость нефти не повлияет на цену бензина

Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
iReactor 03:19
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Политика

Эксперты увидели в путинских поправках разрушение Конституции как единого механизма

Из-за предложенных Владимиром Путиным поправок Конституция перестанет действовать как единый и непротиворечивый правовой документ и механизм.
Ведомости вчера в 17:01
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Финансы

Российские биржевые индексы открылись резким снижением

Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.
BFM.ru 03:21
Экономика

Биржи США открылись падением на 7%

Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Происшествия

В Москве мужчина повредил машину полиции и сломал нос инспектору ППС

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что сотрудник полиции попытался остановить нетрезвого дебошира, который повредил служебную полицейскую машину, в ответ на это молодой человек ударил его ногой в лицо, сломав ему нос.
ТАСС 04:11
Политика

Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
РИА Новости 02:27
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Общество

В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Российская газета 02:55
Общество

Умер актер Владимир Михайловский

ТАСС вчера в 14:57
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

Стоимость нефти марки Brent во вторник, 10 марта, увеличивается более чем на 6% после обвала на 30%, которое случилось днем ранее.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России

Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru вчера в 05:15
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное