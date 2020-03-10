Экономика

ФерганаФерганаНацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 12%

Национальный банк Казахстана после обвала на мировых нефтяных рынках повысил базовую ставку с 9,25% до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентного пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.
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Национальный банк Казахстана увеличил базовую ставку с 9,25% до 12% из-за финансовой нестабильности на международных рынках, сообщается в заявлении
 регулятора.
Вести.Ru02:06

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