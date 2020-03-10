Экономика

СаминвесторСаминвесторНацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

Сегодня, 10 марта 2020 года, Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% сразу до 12% из-за обвала на мировой рынке нефти. Об этом на заседании правительства заявил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.
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Национальный банк Казахстана увеличил базовую ставку с 9,25% до 12% из-за финансовой нестабильности на международных рынках, сообщается в заявлении
 регулятора.
Вести.Ru02:06

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Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12%

РБК03:00

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

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