с чего всё началось

Сегодня, 10 марта 2020 года, Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% сразу до 12% из-за обвала на мировой рынке нефти. Об этом на заседании правительства заявил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

Политика Терешкова предложила убрать ограничения президентских сроков Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на этот пост действующему лидеру страны, передает ТАСС во вторник, 10 марта.

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Здоровье Роспотребнадзор назвал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса Стоит усилить меры гигиены дома и на работе Эксперты Роспотребнадзора подготовили инструкцию, как обнаружить у себя коронавирус нового типа и предотвратить заражение.

Энергетика Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.

Шоу-бизнес Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили имя ребенка Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в середине января, но рассказали об этом общественности лишь несколько дней назад.

Экономика Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро достигал 85 рублей в феврале 2016 года.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Общество Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.

Общество В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.

Энергетика Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Энергетика Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26% Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.

Политика Поправку в Конституцию о детях скорректируют Поправками к Конституции предложено закрепить, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.