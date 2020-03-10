Экономика
СаминвесторНацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%
Сегодня, 10 марта 2020 года, Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% сразу до 12% из-за обвала на мировой рынке нефти. Об этом на заседании правительства заявил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.
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Национальный банк Казахстана увеличил базовую ставку с 9,25% до 12% из-за финансовой нестабильности на международных рынках, сообщается в заявлении регулятора.Вести.Ru02:06
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Политика
Терешкова предложила убрать ограничения президентских сроков
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на этот пост действующему лидеру страны, передает ТАСС во вторник, 10 марта.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Политика
Путин напомнил Западу о контактах стран Европы с Гитлером перед войной
Западные страны должны оценить контакты глав европейских стран с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, которые осуществлялись до начала Второй мировой войны.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России, компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Политика
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
В Кремле подтвердили: президент США Дональд Трамп не сможет приехать на 75-летие Победы в Москву.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса
Стоит усилить меры гигиены дома и на работе Эксперты Роспотребнадзора подготовили инструкцию, как обнаружить у себя коронавирус нового типа и предотвратить заражение.
Энергетика
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили имя ребенка
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в середине января, но рассказали об этом общественности лишь несколько дней назад.
Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Кино
Джим Керри вернется к образу Маски в «Космическом джеме 2»
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля
В последний раз курс доллара находился выше отметки в 72 рубля в марте 2016 года, евро достигал 85 рублей в феврале 2016 года.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти королевства не видят смысла созывать встречу стран — участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне.
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
Москва рассматривала разные варианты перед переговорами стран ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на нефтяном рынке.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак в пятницу заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами — членами сделки ОПЕК+.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Энергетика
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26%
Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.
Политика
Поправку в Конституцию о детях скорректируют
Поправками к Конституции предложено закрепить, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Кино
Представлен финальный трейлер «Черной вдовы»
Студия Marvel представила финальный трейлер кинокомикса «Черная вдова».
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли студента с простреленной головой
В Санкт-Петербурге нашли тело студента с простреленной головой.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Происшествия
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.