с чего всё началось

Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства.

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых

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