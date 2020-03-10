Экономика
ТАССНацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых
Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства.
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Национальный банк Казахстана увеличил базовую ставку с 9,25% до 12% из-за финансовой нестабильности на международных рынках, сообщается в заявлении регулятора.Вести.Ru02:06
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В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
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Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
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Цена акций Saudi Aramco опустилась до минимального уровня
Акции компании Saudi Aramco снизились на 10%, ценная бумага корпорации стоит $7,2. Подобное снижение компания из Саудовской Аравии переживает впервые с декабря 2019 года – тогда она вышла на IPO.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Аргументом в пользу создания в Архангельске центра арктической медицины является уникальная материально-техническая база СГМУ.
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Британия готовит эвакуацию своих граждан с корабля Grand Princess
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Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, перевернувший матч со "Спартаком", заявил, что роль джокера в "Краснодаре" его не устраивает.
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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
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Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
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В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
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Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".