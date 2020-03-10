Экономика

ТАССТАССНацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых

2 фото
Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых

ТАССвчера в 23:44

ЦБ Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

Московский Комсомолец00:09

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% на фоне обвала мировых рынков

ПРАЙМвчера в 23:35

Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 12%

Фергана00:37

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 12% годовых из-за внешних рисков

Экономика сегодня00:36

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12%

Саминвестор01:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть

В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
МР7.ру вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru 08 марта в 00:30
Энергетика

Нефть марки Brent снизила темпы падения

После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия

В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими

Симптомы коронавируса не выявлены у контактировавших с вернувшимися из Италии заболевшими в Липецкой области, сообщила в понедельник администрация региона в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Яна Рудковская оказалась на карантине из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал всех граждан, вернувшихся из стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, остаться дома на двухнедельный карантин.
Paparazzi.ru вчера в 17:01
Армия и оружие

США начали вывод своих войск из Афганистана

ТАСС вчера в 15:44
Общество

Вильфанд призвал не сажать картошку в центральной России раньше мая

"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", - подчеркнул Вильфанд.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Происшествия

Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Известия вчера в 17:40
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 14:49
Общество

Власти Италии ввели карантин по всей стране

Ограничения на передвижение людей по всей территории Италии с целью борьбы с распространением коронавируса вводятся с утра 10 марта.
News.ru вчера в 20:37
Космос

Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар

Дни24 вчера в 17:08
Кино

Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»

В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Телепрограмма 08 марта в 11:54
Общество

Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей

Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Ведомости вчера в 17:00
Экономика

Торги на биржах в США приостановили после открытия резким падением

S&P 500 упал на 7%, а Dow Jones — на 7,3%.
РБК вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Политика

Зюганов объяснил разрешение иметь недвижимость за рубежом

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов не удивлен тем, что «Единая Россия» не хочет на уровне Конституции вводить запрет для чиновников и парламентариев на недвижимость за границей.
REGNUM 08 марта в 01:49
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
ТАСС вчера в 13:46
Происшествия

Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

РИА Новости вчера в 14:48
Здоровье

У контактирующих с заразившейся белгородкой коронавируса не нашли

У родителей белгородки взяли анализы на коронавирус и установили, что они не больны.
Kursk.com вчера в 11:48
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия вчера в 20:00
Общество

Уральские регионы возглавили рейтинг по доступности ипотеки

Другие уральские регионы находятся в топ-50 по доступности ипотеке: Челябинская область занимает 17 место, Пермский край — 29, а Свердловская и Курганская области — 49 и 50 место соответственно.
URA.Ru вчера в 22:40
Энергетика

Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Народные новости вчера в 09:23
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
РБК вчера в 23:09
Космос

Ученые узнали о деформации Млечного пути из-за другой галактики

Росбалт 08 марта в 07:25
Кино

Создатели «Игры престолов» пробуют себя в роли актеров

Культуромания вчера в 07:19
Общество

Названы две главные опасности для России от изменения климата

По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Российская газета 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Национальный банк Республики Казахстан
Банк
Центральный банк Республики Казахстан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное