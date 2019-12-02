Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.

с чего всё началось

Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Нацбанке Таджикистана (НБТ).

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