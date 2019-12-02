Экономика
РБКНацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России
Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Нацбанке Таджикистана (НБТ).
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с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъвчера в 17:35
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Основатель проекта сообщил об угрозе прекращения финансирования издания Основатель Banki.ru заявил, что инвестор проекта Russia Partners требует от сотрудников освободить здание редакции с 13 февраля, а гендиректор издания Динара Юнусова с октября 2020 года расторгает договор с ООО «Банковские новости», что означает прекращение финансирования издания.
Культура
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Дизайнер костюмов «Ведьмака» Тим Аслам рассказал, что доспехи нильфгаардцев вдохновлены «солнечными мотивами».
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Общество
На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку
Судья Советского районного суда Краснодара, оскорбивший участницу заседания, ушел в отставку, в отношении него начата проверка, сообщил РИА Новости представитель Краснодарского краевого суда.
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Кино
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На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
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Здоровье
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Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Общество
Минюст предлагает ужесточить санкции за задержку зарплат
Министерство юстиции предлагает ужесточить санкции для работодателей за задержку зарплат.
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Власти Украины объявили о смене руководства «Укрэнерго» и «Нафтогаза»
Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря: "Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании".
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
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