КоммерсантъНацбанк Украины девальвировал гривну на 25%24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара к гривне в 29,25 грн/$.КоммерсантъПо оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.ТАССВ финансовом регуляторе добавили, что официальный курс гривны к доллару продолжает фиксироваться.ТАССВ НБУ считают, что новый курс увеличит конкурентоспособность украинского бизнеса и поддержит устойчивость экономики в условиях военного конфликта.КоммерсантъЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияАргументы и ФактыРБК ИнвестицииРамблерFrank MediaКапитал страныИзвестияПодробнее о событииНацбанк Украины понизил курс гривны на 25%Lenta.ru05:07Нацбанк Украины девальвировал гривну на 25%Коммерсантъ04:53Нацбанк Украины поднял официальный курс доллара до почти 36,6 гривныПРАЙМ03:42Нацбанк Украины понизил курс гривныBFM.ru04:27Центральный банк Украины девальвирует гривну на 25% по отношению к доллару СШАProfinance.ru04:13Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25%ТАСС04:01Нацбанк Украины поднял официальный курс доллара на 25%Интерфакс04:33Показать ещёОценить91Поделиться