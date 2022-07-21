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Нацбанк Украины девальвировал гривну на 25%

24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара к гривне в 29,25 грн/$.
Коммерсантъ
По оценкам Национального банка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.
ТАСС
В финансовом регуляторе добавили, что официальный курс гривны к доллару продолжает фиксироваться.
ТАСС
В НБУ считают, что новый курс увеличит конкурентоспособность украинского бизнеса и поддержит устойчивость экономики в условиях военного конфликта.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25%
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