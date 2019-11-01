Экономика
ТАССНацбанк Украины допустил сокращение транзита газа в 2020 году
В НБУ констатировали, что от транзита газа страна получает около $3 млрд в год. "Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом", - добавили в Нацбанке.
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с чего всё началось
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).Life.ru31 октября в 17:34
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