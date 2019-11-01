Экономика

РБКРБКНацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году. Такой прогноз сделал Нацбанк Украины в своих материалах. Украина ежегодно получает в качестве платы за транзит газа $3 млрд.
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Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
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News.ru 30 октября в 06:25
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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News.ru 29 октября в 09:01
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Медики назвали продукты, которые могут вызвать воспалительные процессы в организме человека.
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ИГ подтвердило смерть своего лидера Аль-Багдади

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Газета.Ru 02:51
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Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%

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В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

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Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

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Экономика

Цены на аренду жилья в России выросли на 27%

Средняя цена на съем жилья в крупных городах России увеличилась на 27%.
Газета.Ru вчера в 20:00
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
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Музыка

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Газета.Ru 29 октября в 10:50
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
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Группа My Chemical Romance воссоединится

Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Собственная спутниковая система телефонной связя появится в России.
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Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
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