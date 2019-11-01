Экономика
РБКНацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России
Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году. Такой прогноз сделал Нацбанк Украины в своих материалах. Украина ежегодно получает в качестве платы за транзит газа $3 млрд.
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Экономика
Рапота оценил строительство ВСМ из Петербурга в Гамбург через Минск
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота оценил примерную стоимость строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Гамбург, которая будет проходить через Минск, в $30-40 млрд.
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ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
Происшествия
Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Наука
Назвали тревожный признак скорой смерти
Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
Единоборства
Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Армия и оружие
Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы
Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».
Футбол
Моуринью рассказал, какой ему требуется клуб для возобновления карьеры
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что для возобновления тренерской карьеры ему требуется серьезный проект.
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Напомним, что в 2015 году США совместно с Россией и четырьмя другими странами (Китай, Германия, Франция, Британия) договорились с Ираном об ограничении их ядерной программы.
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Политика
НАТО призвало Россию вернуть Крым
В октябре этого году спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета над Крымом, однако первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», передает «Национальная служба новостей».
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
Культура
Бекмамбетова уличили во лжи после интервью Дудю
Журналисты уличили режиссера Тимура Бекмамбетова во лжи после его интервью журналисту Юрию Дудю, сообщают «Открытые медиа».
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Шоу-бизнес
Навка назвала свою дочь «пахарем» за первое место в соревнованиях
Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, заняла первое место в соревнованиях по фигурному катанию.
Технологии
На российском сегменте МКС поменяют американскую систему связи
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Общество
Страдающий от рака поджелудочной железы назвал симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек, который страдает от рака поджелудочной железы, назвал симптомы болезни.