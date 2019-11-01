Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году. Такой прогноз сделал Нацбанк Украины в своих материалах. Украина ежегодно получает в качестве платы за транзит газа $3 млрд.

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

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