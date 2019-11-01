Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина оценила потери от сокращения транзита российского газа

Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м, следует из прогноза Национального банка Украины (НБУ).
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