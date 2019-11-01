Экономика
Lenta.ruУкраина оценила потери от сокращения транзита российского газа
Прямые потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м, следует из прогноза Национального банка Украины (НБУ).
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Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
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Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции в США гражданина РФ Алексея Буркова.
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На площади 400 кв. м горит здание автотехцентра в Петербурге
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Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
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Сенатор из Крыма призвал украинских политиков к здравомыслию
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить напрасно время на «реинтеграцию Крыма», а вместо этого постараться наладить отношения с Россией.
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Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Экономика
Россия рассмотрит выделение экспортного кредита на АЭС в Узбекистане
Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Происшествия
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Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
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Транспорт
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Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе
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Двое пострадавших пешеходов, пассажиры автомобиля Ssang Yong и водитель автомобиля Renault Logan были госпитализированы.
Технологии
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
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Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге с победы над Строуманом
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СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
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