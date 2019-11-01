Экономика
Газета.RuНа Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа
На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка Украины, который посвящен прогнозам роста экономики страны. По оценкам, убытки в 2020 году составят 0,6% ВВП, а в 2021 достигнут 0,9% ВВП.
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Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
ГЛАС.RU 29 октября в 06:16
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
RT на русском 04:18
Политика
Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
RT на русском 05:10
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
Ведомости 02:28
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости вчера в 18:41
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании подписки о невыезде в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 04:47
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика
Белоруссия поставит близкие с Россией цели по инфляции
Белоруссия планирует с 2021 года перейти таргетированию инфляции в рамках гармонизации денежно-кредитной политики (ДКП) с Российской Федерацией.
ТАСС 03:06
Политика
Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане
Горошинский рассказал, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинским снайперам был обеспечен проход по поддельным документам без пограничного контроля.
Lenta.ru вчера в 19:35
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Общество
Заработало приложение для оформления европротокола
С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами
Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Рифей-Пермь 30 октября в 07:49
Игры
В Epic Games Store появятся отзывы критиков
Отзывы покупателей в EGS не появятся — компания не хочет, чтобы пользователи массово занижали оценки играм в ее магазине.
CyberSport.ru 03:02
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Космос
Virgin Galactic разместил акции на Нью-Йоркской бирже
Ценные бумаги Virgin Galactic вышли на фондовую биржу не в одиночку, а в альянсе с венчурным фондом Social Capital Hedosophia Holdings, принадлежащему Чамату Палихапитие.
Э Вести 29 октября в 06:21
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Lenta.ru 04:36
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Энергетика
«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
Ведомости 04:06