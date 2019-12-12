Политика

Pravda.RuPravda.RuНацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана. Добавьте сюда конфликт на Донбассе, российские санкции и торговую войну, — и перспектива будет совсем не хорошая. Такое заявление сделал Яков Смолий, глава украинского Нацбанка.
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