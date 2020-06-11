Финансы

Газета.RuГазета.RuНацбанк Украины понизил учетную ставку

Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что это рекордно низкая ставка.
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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 6% годовых

Вести.Ru08:43

Нацбанк Украины понизил учетную ставку

ПРАЙМ07:14

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 6%

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку

Газета.Ru07:16

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6%

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Долг перед МВФ сведет на нет выгоду от снижения ставки Украиной

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Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного пола и возраста, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у людей и шимпанзе, – идиопатическим фиброзом миокарда.
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Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
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С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране ещё никогда не было таких высоких показателей заболеваемости коронавирусом, как в последнее время, потому его ведомство готовится срочно принять меры.
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Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

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В Нижегородской области отменят QR-коды

QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
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Интернет

Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина

Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.
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Происшествия

В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
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ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
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Политика

Асад снял с должности премьер-министра Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
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Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
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Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

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Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко

Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 08:39
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Летчик-испытатель Селиванов рассказал о преимуществах МИГ-35

Лётчик-испытатель корпорации МиГ Дмитрий Селиванов дал интервью порталу «РИА Новости», в котором рассказал о преимуществах новейшей лётной машины.
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Власти Омской области отказались ужесточать режим самоизоляции

Сообщается, что на заседании оперштаба глава регионального Роспотребнадзора предлагал вернуться к первому этапу снятия ограничения и откатить назад уже принятое решение выйти на второй этап.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
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