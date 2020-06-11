Финансы
Газета.RuНацбанк Украины понизил учетную ставку
Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что это рекордно низкая ставка.
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Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России
Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 06:43
Экономика
В России побит 15-летний антирекорд по появлению новых компаний
В апреле 2020 года число открытых в России компаний стало антирекордным за последние 15 лет.
АБН 05:10
Происшествия
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц
В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
Игры
В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней
На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
КМВ Новости вчера в 16:00
Происшествия
Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 12:03
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Общество
Роспотребнадзор назвал ошибки в проведении дезинфекции
Нельзя применять аэрозольные средства дезинфекции в присутствии человека и обрабатывать подъезды днем, нет смысла поливать дезинфекционным составом тротуары и дороги, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
РИА Новости 05:53
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Наука
В сердце у некоторых шимпанзе растет кость
Маленькие кости сердца встречались у шимпанзе разного пола и возраста, но чаще всего это были особи с типом сердечной болезни, которая встречается у людей и шимпанзе, – идиопатическим фиброзом миокарда.
Goroday.ru 02:52
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Здоровье
Минздрав Украины готовит срочные меры из-за вспышки COVID-19
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране ещё никогда не было таких высоких показателей заболеваемости коронавирусом, как в последнее время, потому его ведомство готовится срочно принять меры.
Свободная Пресса 06:36
Политика
Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения РФ
Махачкалинские известия 07:35
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Интернет
Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина
Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.
РБК 09:27
Происшествия
В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок
В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета 09 июня в 04:50
Политика
Асад снял с должности премьер-министра Сирии
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Происшествия
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Происшествия
Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко
Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 08:39
Армия и оружие
Летчик-испытатель Селиванов рассказал о преимуществах МИГ-35
Лётчик-испытатель корпорации МиГ Дмитрий Селиванов дал интервью порталу «РИА Новости», в котором рассказал о преимуществах новейшей лётной машины.
HotGeo вчера в 02:10
Общество
Власти Омской области отказались ужесточать режим самоизоляции
Сообщается, что на заседании оперштаба глава регионального Роспотребнадзора предлагал вернуться к первому этапу снятия ограничения и откатить назад уже принятое решение выйти на второй этап.
Город55.ру 08:56
Общество
Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07