Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что это рекордно низкая ставка.

Экономика В России побит 15-летний антирекорд по появлению новых компаний В апреле 2020 года число открытых в России компаний стало антирекордным за последние 15 лет.

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Игры В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности. 38

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 9

Общество Роспотребнадзор назвал ошибки в проведении дезинфекции Нельзя применять аэрозольные средства дезинфекции в присутствии человека и обрабатывать подъезды днем, нет смысла поливать дезинфекционным составом тротуары и дороги, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. 3

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Транспорт С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов» С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».

Здоровье Минздрав Украины готовит срочные меры из-за вспышки COVID-19 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране ещё никогда не было таких высоких показателей заболеваемости коронавирусом, как в последнее время, потому его ведомство готовится срочно принять меры.

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Общество Власти Омской области отказались ужесточать режим самоизоляции Сообщается, что на заседании оперштаба глава регионального Роспотребнадзора предлагал вернуться к первому этапу снятия ограничения и откатить назад уже принятое решение выйти на второй этап. 9