Финансы
Газета.RuНацбанк Украины понизил учетную ставку
Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что это рекордно низкая ставка.
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Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Авто
Новый Nissan Qashqai замечен на тестах
В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили 02:34
Происшествия
В Москве задержали экс-главу «Трансфин-М» Зотова, сообщил источник
Бывшего гендиректора "Трансфин-М" Дмитрия Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 07:44
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы
У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева.
Газета.Ru 07:46
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Политика
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 00:37
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Пропускной режим отменили в Краснодарском крае, решение вступает в силу 12 июня.
Известия 07:15
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Общество
Школы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме
Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября, заявил в четверг, 11 июня, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавируса губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
Известия 07:56
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с 12.00 до 22.00 в городе в четверг, 11 июня.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Аман Тулеев рассказал всё: «С моих слов записано верно»
Известный российский журналист Андрей Ванденко записал интервью с экс-губернатором Кемеровской области и составил книгу на их основе.
Сибдепо 05:10
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани
Семь человек пострадали при столкновении полицейского автомобиля с легковой машиной под Горячим Ключом в Краснодарском крае, сообщил ТАСС в четверг руководитель Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Горячий Ключ Сергей Крикунов.
ТАСС 08:07
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Политика
Немецкие топ-менеджеры вернулись в Россию
Спецбортом из Франкфурта прилетели представители BMW, Siemens, Knauf и других фирм В ночь на четверг в Домодедово прибыл спецборт из Франкфурта, которым в Россию вернулись топ-менеджеры многих немецких и европейских компаний.
Коммерсантъ 07:27
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Происшествия
Ефремова вновь доставили на допрос после ДТП
Актер Михаил Ефремов вновь доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 07:50
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Экономика
Госдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Политика
Путин поддержал выдвижение главы Пензенской области на второй срок
Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на выборы главы региона.
Коммерсантъ 07:58