Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что это рекордно низкая ставка.

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Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Происшествия В Москве задержали экс-главу «Трансфин-М» Зотова, сообщил источник Бывшего гендиректора "Трансфин-М" Дмитрия Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Здоровье Россиян предупредили об опасности клещей Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева. 3

Происшествия Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве. 1

Политика В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. 111

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Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани Семь человек пострадали при столкновении полицейского автомобиля с легковой машиной под Горячим Ключом в Краснодарском крае, сообщил ТАСС в четверг руководитель Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Горячий Ключ Сергей Крикунов.

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