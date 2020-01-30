Экономика
ПРАЙМНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января этого года", — сказал Смолий. Трансляция велась Youtube-канале регулятора. По словам Смолия, НБУ по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% в 2020 году.
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Шоу-бизнес
Друг принца Гарри рассказал о его волнениях из-за переезда в Канаду
Общество
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
27 января, как сообщает "Газета.ру", керченские чиновницы посетили 11 местных жителей, переживших блокаду Ленинграда.
Политика
Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Происшествия
Водитель иномарки наехал на пешехода в Южно-Сахалинске
Водитель машины JEEP WRANGLER совершил наезд на пешехода в Южно-Сахалинске. Происшествие произошло вчера, 30 января, в 18:55.
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Политика
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса превысило 100 человек
Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV пневмонии, превысило 100 человек, передает AFP со ссылкой на данные властей КНР.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Общество
Раскрыта авария российского Су-27 после перехвата самолета НАТО
Летчик Дмитрий Чащин раскрыл «Красной звезде» инцидент с аварией российского Су-27, произошедший после перехвата данным истребителем самолета-разведчика НАТО в небе над Балтийским морем.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Гаджеты
Стало известно, когда Samsung Galaxy S20 и Z Flip поступят в продажу
Автор портала XDA Developers Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте опубликовал очередную порцию утечек о новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 и "раскладушке" Galaxy Z Flip.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила пластического хирурга
Пластический хирург занимается пластикой груди и лица, а также омоложением. В остальном Ксения Собчак довольна своей внешностью.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что Соединённые Штаты стали для простых людей «силой зла».
Политика
Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков
В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.