Экономика

ПРАЙМПРАЙМНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января этого года", — сказал Смолий. Трансляция велась Youtube-канале регулятора. По словам Смолия, НБУ по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% в 2020 году.
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Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% годовых до 11%

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%

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