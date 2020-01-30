Экономика
ПРАЙМНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января этого года", — сказал Смолий. Трансляция велась Youtube-канале регулятора. По словам Смолия, НБУ по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% в 2020 году.
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Экономика
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Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии
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Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
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Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
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Общество
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Общество
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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