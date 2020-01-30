Экономика

ИзвестияИзвестияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых

Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 30 января.
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Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% годовых до 11%

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%

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