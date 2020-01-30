Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 30 января.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Экономика Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.

Политика Правительство Чувашии отправлено в отставку Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.

ЖКХ Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Происшествия В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Здоровье Подмосковные врачи удалили из яичников женщины волосатую кисту Во время медицинского обследования медики обнаружили у нее дермоидную кисту, которая представляет собой доброкачественное новообразование в яичнике, содержащее в себе разные ткани организма.

Хоккей CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Общество В России могут увеличить штрафы за превышение скорости Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Футбол Ребров рассказал об ошибках Эмери в «Спартаке» Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров, говоря о работе в команде испанского специалиста Унаи Эмери, отметил, что главный тренер был слишком погружен в футбол.

Шоу-бизнес Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице в Instagram фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике.

Здоровье Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Происшествия В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Армия и оружие Die Welt: военная мощь России значительно возросла Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.