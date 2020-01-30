Финансы
ИзвестияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых
Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 30 января.
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Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Экономика
Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес
Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе
По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Армия и оружие
США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках
Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Здоровье
Подмосковные врачи удалили из яичников женщины волосатую кисту
Во время медицинского обследования медики обнаружили у нее дермоидную кисту, которая представляет собой доброкачественное новообразование в яичнике, содержащее в себе разные ткани организма.
Хоккей
CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Индекс счастья россиян снизился до минимума
"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Футбол
Ребров рассказал об ошибках Эмери в «Спартаке»
Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров, говоря о работе в команде испанского специалиста Унаи Эмери, отметил, что главный тренер был слишком погружен в футбол.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Экономика
Джефф Безос увеличил состояние на $13,2 млрд за 15 минут
Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда за 15 минут после публикации отчета его компании, пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова показала фото в купальнике
Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице в Instagram фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике.
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Общество
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Член правления госкомпании «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована летом 2018 года, ей предъявлено обвинение в шпионаже в пользу молдавской разведки.
Происшествия
В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП
Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке
Происшествия
В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
Кино
Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.