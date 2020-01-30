Экономика
ИзвестияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых
Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 30 января.
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Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников.
Армия и оружие
США запросили разрешения у Ирака на размещение ЗРК Patriot
Разрешение на размещение ЗРК Patriot вблизи американских баз запросили у Ирака власти США.
Армия и оружие
Пентагон отрицает, что в Афганистане погибли сотрудники ЦРУ
Сотрудников ЦРУ в разбившемся в Афганистане самолёте ВВС США не было, сообщил 30 января журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Религия
Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Происшествия
В Домодедово задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета
Полицейские задержали женщину, угрожавшую взорвать самолет компании S7 в Домодедово, передает ТАСС.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем
«На рейсе Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», — рассказал собеседник информагентства.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Происшествия
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей
В индийском штате Уттар-Прадеш ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправке к Конституции
Российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о подписании закона о поправке к Конституции только после результатов голосования граждан.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Белоруссия ведет войну за энергоресурсы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Общество
В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией
В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" за подписью предпринимателя Олега Катющенко, сообщает портал strana.ua.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
В моторную гамму SUV для США войдут 2,5-литровая турбочетверка, выдающая 300 лошадиных сил, и 3,5-литровый V6 мощностью 375 л.с. Оба мотора могут похвастаться комбинированным впрыском топлива и относятся к семейству Smartstream.
Общество
В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро
Армия и оружие
Госдеп исключил вывод войск США из Сирии в ближайшем будущем
Вашингтон не планирует выводить американские войска из Сирии в ближайшее время, объявил спецпредставитель США по ближневосточному государству Джеймс Джеффри.
Происшествия
Нижегородский таксист избил девушку из-за дешевого заказа
В Нижнем Новгороде таксист выбросил из машины и избил клиентку из-за слишком низкой цены поездки.
Кино
В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Спорт
ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия
Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.