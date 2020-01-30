Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 30 января.

Религия Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.

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Происшествия Самолет Utair вернулся во Внуково из-за технических проблем «На рейсе Москва — Ростов-на-Дону сработал датчик положения закрылок, и командир принял решение в целях безопасности вернуться в аэропорт вылета», — рассказал собеседник информагентства.

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Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

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