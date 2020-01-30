Экономика
ПРАЙМНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 9 декабря 2019 года заявил, что есть все основания для существенного снижения учетной ставки. В декабре Нацбанк понизил учетную ставку до 13,5% с 15,5% годовых.
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Политика
Совет ЕС согласовал условия Brexit
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.
Кино
Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса под видом Греты Тунберг
Как сообщает ToDay News Ufa, пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров выложили видео, в котором поговорили с известным актером Хоакином Фениксом от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Свантена своем канале в Youtube.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Политика
Путин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления
Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Спорт
ВФЛА хотят исключить из World Athletics
Общество
Коронавирус продлил каникулы китайским студентам до 2 марта
Каникулы для студентов из КНР решили продлить в Минобрнауки. Приказ был подписан накануне, 29 января.
Кино
В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился первый официальный тизер-трейлер боевика Джастина Лина "Форсаж 9". Ролик опубликован на YouTube.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Политика
Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Политика
Путин поручил к 1 марта представить предложения о выплатах ветеранам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения о выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.
Кино
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»
Общество
Следствие просит отстранить министра Мазину от должности
Главу Саратовского министерства здравоохранения могут отстранить от должности.
Общество
Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»
В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США
Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
Футбол
«Локомотив» прокомментировал слухи о возможном подписании Кокорина
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков оценил вероятность подписания форварда "Зенита" Александра Кокорина.
Политика
Полномочия делегации России в ПАСЕ восстановлены в полном объеме
Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Здоровье
Школы Читы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Школы Читы с 30 января закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Для детей будет организовано дистанционное обучение.
Происшествия
В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»
Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".