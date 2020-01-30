Экономика

ПРАЙМПРАЙМНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 9 декабря 2019 года заявил, что есть все основания для существенного снижения учетной ставки. В декабре Нацбанк понизил учетную ставку до 13,5% с 15,5% годовых.
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