Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 9 декабря 2019 года заявил, что есть все основания для существенного снижения учетной ставки. В декабре Нацбанк понизил учетную ставку до 13,5% с 15,5% годовых.

Политика Совет ЕС согласовал условия Brexit Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.

Кино Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса под видом Греты Тунберг Как сообщает ToDay News Ufa, пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров выложили видео, в котором поговорили с известным актером Хоакином Фениксом от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Свантена своем канале в Youtube.

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Политика Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.

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