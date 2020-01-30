Финансы

ИзвестияИзвестияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых

Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора в четверг, 30 января.
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Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% годовых до 11%

ТАСС07:34

НБУ снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых

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Нацбанк Украины снизил учётную ставку до 11% годовых

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых

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Нацбанк Украины резко понизил учетную ставку — до 11%

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%

ПРАЙМ07:11

Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 13,5% до 11%

ИА Новороссия07:37
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Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
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В Башкирии подскочили средние цены на бензин

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Изотопы свинца, снятые с зубов, сравниваются со значениями, полученными с зубов животных этого же периода, а также образцов геологических пород и почвы.
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BFM.ru 07:26
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Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
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Известия 05:24
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В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
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В Омской области хотят остановить въезд рабочих из Китая

Из-за ситуации с коронавирусом власти намерены просить инвесткомпанию остановить въезд китайцев в регион.
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Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК 07:59
Биатлон

Сборная России по биатлону выиграла эстафету на юниорском ЧМ

Ранее российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
News.ru вчера в 08:02
Политика

Путин поручил к 1 марта представить предложения о выплатах ветеранам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения о выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.
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Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
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Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open

Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
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Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.
Life.ru 07:30
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета вчера в 08:33
Политика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
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Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
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Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
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Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова показала фигуру в купальнике

Телеведущая Дана Борисова поделилась с поклонниками в микроблоге снимком из отпуска.
VSE42.RU вчера в 22:35
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У россиянки нашли волосатую кисту размером с крупный кокос

Жительнице Подмосковья удалили волосатую кисту размером с крупный кокос.
Lenta.ru 08:41
Культура

Пять московских проектов вышли в финал конкурса MIPIM Awards

Согласно сообщению организаторов, всего в финал MIPIM Awards попали 45 проектов из 19 стран, причём Россия в лице московских участников заняла второе место по числу проектов, оказавшихся в шортлисте, уступив по числу финалистов лишь Франции (ее представляют восемь проектов).
РИА Новости 01:12
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Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Победа Берни Сандерса станет экономической катастрофой для США и доллара, но не для золота, уверен Питер Шифф, известный точными предсказаниями кризиса 2008 года.
Profinance.ru 06:28
Экономика

ЦБ выявил в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) Невского банка (Санкт-Петербург), у которого 13 декабря 2019 года была отозвана лицензия, составил 2,712 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.
ТАСС 02:56
Политика

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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