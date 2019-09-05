Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5%

Национальный банк Украины принял решение с 6 сентября понизить учетную ставку до 16,5% с 17% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.
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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5 процентов

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Нацбанк Украины третий раз в году снизил ставку

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RT на русскомвчера в 07:12
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Средняя ставка по кредитам в леях в Молдове достигла исторического минимума

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Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
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«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
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Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
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Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
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Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:53
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

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В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

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МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

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