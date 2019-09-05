Финансы
ИА НовороссияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины принял решение с 6 сентября понизить учетную ставку до 16,5% с 17% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:36, Вашингтон
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Средняя ставка по кредитам в леях в Молдове достигла исторического минимума
КП - Молдова04 сентября в 18:00
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:36, Вашингтон
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 04 сентября в 18:51
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
Вести.Ru 01:21
Единоборства
Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье
Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:25
Здоровье
Врач назвала три продукта, которые вызывают неприятный запах тела
Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Medical Note вчера в 07:16
Экономика
«Роснано» допустило продажу доли в Tesla
«Роснано» может продать свою долю в американском производителе электромобилей Tesla, заявил «РИА Новости» старший управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергей Вахтеров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
Выселенный на улицу онкобольной сочинец получил муниципальное жилье
Милосердие.ru вчера в 03:34
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика
Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Общество
Александр Беглов не стал открывать для пассажиров новые станции питерского метро из-за возможной провокации
Эхо Москвы вчера в 21:06
Политика
ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и целого ряда овощей с Украины.
Expert.ru 04 сентября в 15:24
Гаджеты
Apple может добавить сканер отпечатков пальцев в смартфоны iPhone
По данным Bloomberg, в 2020 году выйдут iPhone, в которых будет и Face ID, и сканер отпечатка пальца расположенный под дисплеем.
Astera вчера в 13:27
Политика
Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Роструд перечислил сферы с самой высокой зарплатой
В Роструде перечислили сферы, в которых можно рассчитывать на зарплату от 80 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:53
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Футбол
«Ливерпуль» хотел, чтобы Джеррард ушел раньше
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру вчера в 12:03
Экономика
Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).
Ведомости вчера в 17:40
Транспорт
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Известия вчера в 00:26
Политика
Юрий Лоза жестко ответил на киевское заявление Собчак о Крыме
РИА Новости Крым вчера в 12:16
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22