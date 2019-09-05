Финансы
ИА НовороссияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины принял решение с 6 сентября понизить учетную ставку до 16,5% с 17% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.
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Средняя ставка по кредитам в леях в Молдове достигла исторического минимума
КП - Молдова04 сентября в 18:00
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:43, Вашингтон
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Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
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Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
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РБК вчера в 09:37
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Путин прокомментировал идею создания киберполиции
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
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Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
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Стали известны российские цены на обновленный Lexus GX
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По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
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С бывшего вице-президента «Роснефти» сняли обвинения в мошенничестве
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
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Аксенов пригрозил национализировать завод «Крымский Титан»
Krym.News вчера в 23:55