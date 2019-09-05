Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5%

Национальный банк Украины принял решение с 6 сентября понизить учетную ставку до 16,5% с 17% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.
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