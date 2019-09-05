Финансы
ИА НовороссияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины принял решение с 6 сентября понизить учетную ставку до 16,5% с 17% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.
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Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Гаджеты
Lenovo Yoga C940, С740 и S740 представлены на Tech Life IFA 2019
Сегодня компания Lenovo в рамках конференции Tech Life представила целую линейку новых компьютеров Yoga.
Megaobzor.com 14:55
Гаджеты
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
РИА Новости 15:09
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Шоу-бизнес
Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома
Телепрограмма 14:51
Финансы
Эксперты считают, что Банк России может снизить ключевую ставку до 7%
На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка может снизиться на 25 базисных пунктов до 7%, считают опрошенные "Газетой.Ru" аналитики.
Газета.Ru 10:31
Наука
Белки прислушиваются к птицам для обнаружения опасности
Волга-Медиа 12:51
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:40
Политика
Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что приветствует просьбу мексиканского наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, отбывающего пожизненное заключение в США, направить конфискованные у него средства коренным народам Мексики.
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы отрабатывает сценарий ведения боевых действий на украинской территории.
RT на русском 13:48
Общество
Суд разрешил французскому петуху Морису кукарекать рано утром
"Юстиция позволила петуху Морису продолжать петь, отклонив иск соседей, которые обвиняли его в ранних побудках по утрам", — сообщили 5 сентября на портале France Info.
РЕН ТВ 04:33
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
RT на русском 00:26
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Наука
Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии
Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 14:11
Гаджеты
Новые процессоры AMD Epyc могут получить 15-кристальную компоновку
Как известно, в своих современных процессорах компания AMD активно использует многокристальную компоновку.
iXBT.com 14:38
Футбол
Новичок ЦСКА Лукас Сантос прогулялся по Красной Площади
Спорт-Экспресс 09:40
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Здоровье
В Ваныкинской больнице Тулы появится новый компьютерный томограф
Тульская служба новостей 10:28
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Шоу-бизнес
Брэд Питт признался в проблемах с алкоголем после развода с Джоли
55-летний топовый американский актер и кинопродюсер Брэд Питт признался в интервью The New York Times, что после развода с актрисой Анджелиной Джоли начал посещать собрания анонимных алкоголиков.
Medical Note 10:13
Экономика
Меры по сдерживанию цен на авиабилеты подготовит Минтранс
Глава Минтранса Евгений Дитрих передает, что проводятся консультации с "Аэрофлотом" и другими компаниями по вопросу ограничения роста цен.
Deita.ru 12:32
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина
В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
ФАН 12:29
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07