Финансы
ИА НовороссияНацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5%
Национальный банк Украины принял решение с 6 сентября понизить учетную ставку до 16,5% с 17% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 5 сентября.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
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Средняя ставка по кредитам в леях в Молдове достигла исторического минимума
КП - Молдова04 сентября в 18:00
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
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«АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta
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В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
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Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс
Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.
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В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
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Компания Daedalic Entertainment и студия Unfrozen объявили о выпуске долгожданной русской озвучки Дмитрия Пучкова для игры Iratus: Lord of the Dead.
3DNews 02:29
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В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
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Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru вчера в 06:48
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Безбилетные пассажиры
По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.
N+1 03 сентября в 04:27
Политика
Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
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Женщина в коме родила здоровую дочь
Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме.
Lenta.ru вчера в 19:29
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Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
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Два человека погибли в ДТП в Тюменской области
На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
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Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
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Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
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В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
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По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
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Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета вчера в 08:01
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Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
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Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу
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Армия и оружие
В Ленобласти стартовали российско-сербские учения
Пресс-служба Западного военного округа сообщила о начала российско-сербских учений с боевыми стрельбами в Ленинградской области.
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Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
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Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.
РИА Новости 01:58