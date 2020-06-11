Финансы

Газета.RuГазета.RuНацбанк Украины понизил учетную ставку

Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что это рекордно низкая ставка.
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На Украине учетная ставка снижена до исторического рекорда

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6%

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Нацбанк Украины понизил учетную ставку

ПРАЙМ07:14
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В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Москвы к ситуации в Донбассе не изменилось, передает ТАСС.
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РБК 14:54
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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Политика

Тимошенко заявила о конце украинской «незалежности»

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна в ближайшее время получит первый транш от организации.
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Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

Ранее Федеральный оперативный штаб отчитывался, что в апреле умерли 1145 зараженных COVID-19.
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Аналог человеческого эмбриона впервые вырастили из стволовых клеток

Впервые ученые вырастили из стволовых клеток структуру, которая по своему поведению и устройству похожа на первые фазы развития эмбриона.
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Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса

Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
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Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
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Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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Денис Проценко посетил инфекционную больницу Дагестана

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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Происшествия

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На презентации The Future of Gaming анонсировали Gran Turismo 7

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С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров.
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«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
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В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что военные устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах.
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