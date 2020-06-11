Финансы
Газета.RuНацбанк Украины понизил учетную ставку
Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор. "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка. Отмечается, что это рекордно низкая ставка.
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Общество
Глава Минздрава допустил «плавающий» режим ограничений
Режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть «плавающим».
РБК 15:39
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru 09 июня в 10:44
Политика
Песков напомнил позицию Москвы по ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношение Москвы к ситуации в Донбассе не изменилось, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:59
Общество
Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня
Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 14:54
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Политика
Тимошенко заявила о конце украинской «незалежности»
Президент Владимир Зеленский заявил, что страна в ближайшее время получит первый транш от организации.
РИА Новости 11:34
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
Ранее Федеральный оперативный штаб отчитывался, что в апреле умерли 1145 зараженных COVID-19.
Эхо Москвы 12:03
Наука
Аналог человеческого эмбриона впервые вырастили из стволовых клеток
Впервые ученые вырастили из стволовых клеток структуру, которая по своему поведению и устройству похожа на первые фазы развития эмбриона.
ТАСС Наука 08:47
Наука
Назван эффективный способ победить пандемию коронавируса
Повсеместное применение масок позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию.
РИА Новости 02:18
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 12:49
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Тимати и Джиган выпустили совместный клип и спели про Егора Крида
Своё обещание артисты сдержали - сегодня вышел новый клип с участием музыкантов. Тимати выпустил видео на композицию под названием «Хавчик».
Bimru.ru вчера в 10:26
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Здоровье
Денис Проценко посетил инфекционную больницу Дагестана
ГТРК Дагестан 08:58
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Общество
Торговые центры Подмосковья откроют с 25 июня
С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров.
Телеканал 360° 14:53
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Общество
Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил об отмене в этом году рок-фестиваля «Нашествие».
Ведомости 15:44
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предупредил, что военные устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах.
Газета.Ru 15:40