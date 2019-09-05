Финансы

RT на русскомRT на русскомНацбанк Украины снизил учётную ставку

Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нацбанк Украины понизил учётную ставку

REGNUM08:24

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Интерфакс08:08

Нацбанк Украины третий раз в году снизил ставку

Rambler News Service07:36

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых

ТАСС07:24

Нацбанк Украины понизил учётную ставку на 0,5% годовых

News.ru09:24

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 16,5% годовых

ПРАЙМ07:20

Нацбанк Украины снизил учётную ставку

RT на русском07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон

Средняя ставка по кредитам в леях в Молдове достигла исторического минимума

КП - Молдовавчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Кино

Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»

Актуальные Новости 12:50
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Общество

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС 13:35
Футбол

Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

Вести.Ru 04:30
Политика

Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом

Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.
REGNUM 07:49
Общество

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Общество

Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка

Газета.Ru 01:12
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Шоу-бизнес

Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры

Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu

Игромания.ру 12:03
Политика

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября

Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
RT на русском 13:45
Политика

Мутко раскритиковал работу МЭР с бизнесменами в Тулуне

Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Музыка

Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе

В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика

Иерусалимский патриарх признал только одну украинскую церковь

Взгляд.ру 11:56
Экономика

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс 11:07
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Футбол

Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона

NewInform 13:32
Происшествия

В Донецке произошел второй взрыв за два дня

Около кинотеатра в Калининском районе Донецка произошел взрыв, пострадал один полицейский.
РБК 09:29
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Валентина Гафта частично парализовало после инсульта

Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.
Пятый канал 03:55
Общество

В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой.
vtomske.ru вчера в 02:35
Экономика

Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Общество

Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Национальный банк Украины
Банк
Центральный банк Украины. Находится в одноимённом здании по адресу: Киев, ул. Институтская, 9. Национальный банк Украины был создан на основе Украинского республиканского банка Государственного банка СССР вместе с принятием 20 марта 1991 года Верховной Радой Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное