Финансы
RT на русскомНацбанк Украины снизил учётную ставку
Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
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Средняя ставка по кредитам в леях в Молдове достигла исторического минимума
КП - Молдовавчера в 18:00
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
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Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
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Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом
Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.
REGNUM 07:49
Общество
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
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В Epic Games Store бесплатно раздают The End Is Nigh и Abzu
Игромания.ру 12:03
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
RT на русском 13:45
Политика
Мутко раскритиковал работу МЭР с бизнесменами в Тулуне
Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Экономика
В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Интерфакс 11:07
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
В Донецке произошел второй взрыв за два дня
Около кинотеатра в Калининском районе Донецка произошел взрыв, пострадал один полицейский.
РБК 09:29
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Валентина Гафта частично парализовало после инсульта
Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.
Пятый канал 03:55
Общество
В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой.
vtomske.ru вчера в 02:35
Экономика
Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Коммерсантъ 08:12
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33