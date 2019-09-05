Национальный банк Украины понизил учётную ставку с 17 до 16,5%. Об этом говорится на сайте украинского регулятора. «Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.

Политика Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.

Общество Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Шоу-бизнес Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Политика Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.

Политика Мутко раскритиковал работу МЭР с бизнесменами в Тулуне Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.

Музыка Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Экономика В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Происшествия В Донецке произошел второй взрыв за два дня Около кинотеатра в Калининском районе Донецка произошел взрыв, пострадал один полицейский.

Политика Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным» Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Шоу-бизнес Валентина Гафта частично парализовало после инсульта Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.

Общество В Иране суд расторг брак мужчины с 11-летней девочкой Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой.

Экономика Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Происшествия В Казани грузовик въехал в людей около рынка В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.